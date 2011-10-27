Натянуть шаблон на vmart

Нужно модифицировать следующее. Есть интернет-магазин guramy.ru сделанный на джумле. Я добавляю товар вручную с прайс листа поставщика в virtuemart. Когда нет товара в прайсе, в virtuemart я просто снимал галочку с публикации, когда он появлялся, ...