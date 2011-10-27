Натянуть шаблон на vmart

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки123 просмотра

Есть отвёрстанный шаблон, необходимо подключить его к системе управления joomla в качестве компонента магазина virtuemart.

Joomla
14 лет назад
dikon
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров