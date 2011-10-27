Добрый день! Требуется доработка внутреннего модуля импорта товаров webasyst или написание/установка отдельного скрипта. Есть несколько XLS прайсов от поставщиков с разной табличной структурой категорий. На сколько я понимаю, нужно чтобы скрипт умел ...
Натянуть шаблон на vmart
Есть отвёрстанный шаблон, необходимо подключить его к системе управления joomla в качестве компонента магазина virtuemart.
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