Webasyst - импорт товаров из xls

Добрый день!

Требуется доработка внутреннего модуля импорта товаров webasyst или написание/установка отдельного скрипта. Есть несколько XLS прайсов от поставщиков с разной табличной структурой категорий. На сколько я понимаю, нужно чтобы скрипт умел распознавать структуру категорий и относящихся к ним товаров в прайсе, далее проставив соответствие колонок прайса и с данными о товаре/категорий выполнить импорт. После наполнения магазина требуется обновление товара по тем же прайсам. При изменении цены и наличия - товар обновляется по этим показателям, если товар исчез из прайса - переместить его в корень, если появились новые позиции - добавить их на сайт в соответствующую категорию.

Также необходима SEO обработка. Товарам при импорте должны прописывались все теги на основании имени производителя, наименования категории, наименовании товара и данных введеных отдельно вручную.

Во вложении два файла:

1. catalog_test_com_cp1251.rar - этот CSV формат понимает движок Webasyst

2. Supplier_Price.xls - прайс-лист поставщика, его необходимо обработать и использовать для импорта/обновления товаров в магазине.

Заранее благодарен за предложения по выполнению задачи!