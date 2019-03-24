Отредактировать прайс по указанным параметрам

Описание: Магазин будет заниматься продажей товаров связанных с детейлингом машин, от оборудование до различных шампуней.Сайта будет ориентирован больше на специалистов, чем на простых обывателей. Конечно же больше мужская аудитория. Тех.задание: [list=1][*]Создание основы сайта с категориями[*]Дизайн связанный с ...