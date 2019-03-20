Функционал, в основном, как на сайте rooftrading.ru. - возможность подбора параметров товара (например расцветка) прямо из общего каталога; - фильтр не обязательно; - сравнение товаров не обязательно. Нужна будет интеграция с 1С. Варианты оплаты по счету, по карте, ...
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Нужно создать интернет магазин, Выбрали UMI-CMS. Нужна будет синхронизация с 1с УНФ. Ждем от Вас предложений Смотрим Ваши работы, Рассматриваем предложение, обсуждаем, что нужно сделать, бюджет, если находим общий язык, приступаем к выполнению. Заранее спасибо.
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