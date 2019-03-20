Допилить карточку товара на OpenCart

$40
Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок194 просмотра
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Необходимо добавить и изменить некоторые поля, функции и кнопки в карточке товара, интернет магазина на OpenCart.

Более расширенное Т.З. при общении.

OpenCart
5 лет назад
austroisol
Игорь 
42 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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