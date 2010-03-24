Полнофункциональный интернет-магазин

Только для ЮР.ЛИЦ! Договор!

Пожалуйста, изучите вложенный файл (набросок ТЗ и дизайн-макет, позже будет в psd +внутренние страницы). Напишите, сможет ли ваша CMS реализовать требуемый функционал, использовать наш дизайн. Сколько будет стоить лицензия, установка и вёрстка в наш дизайн вашей CMS с интеграцией с 1С? За какие ориентировочно сроки вы сможете запустить наш интернет-магазин. Можете прислать в виде коммерческого предложения или просто ответами на мои вопросы.