Ruby on rails сервис по продаже входных дверей

Развернут сайт на Joomla! 1.5.x + Virtuemart 1.1.7. цель - получить нормальные CEO-урлы. вариант - обновление движка, джумлы и вм, но придется отслеживать, чтобы не слетел шаблон. надо, чтобы после апгрейда не слетел шаблон и ...
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Добрый день!
Необходимо сделать сервис по продаже входных дверей, по мимо функций интернет магазина необходимо
1. Сделать модуль подбора дверей исходя из размеров проема
2. Реализовать модули e-mail и sms рассылок
3. Дизайн и верстка адаптированные под все устройства
4. Разработать сервис генерации договором и счетов для клиента
5. Разработать личные кабинеты для менеджеров
6. Реализовать весь базовый функционал срм систем типа мегаплан для ведения клиентов
ТЗ после вашего предложения по реализации.
Возможно подойдет ruby on rails
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