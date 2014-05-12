Ruby on rails сервис по продаже входных дверей

$2500
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка147 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сделать сервис по продаже входных дверей, по мимо функций интернет магазина необходимо

1. Сделать модуль подбора дверей исходя из размеров проема

2. Реализовать модули e-mail и sms рассылок

3. Дизайн и верстка адаптированные под все устройства

4. Разработать сервис генерации договором и счетов для клиента

5. Разработать личные кабинеты для менеджеров

6. Реализовать весь базовый функционал срм систем типа мегаплан для ведения клиентов

ТЗ после вашего предложения по реализации.

Возможно подойдет ruby on rails

10 лет назад
valerikmosk
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
shortys
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
10 лет назад
$2500
40 дней
Ну что писать я РЕКОМЕНДУЮ. Разработка проходит быстро, выполняется поставленная задача. В отличие от многих Иван не задает кучу вопросов, а сразу приводит кучу примеров, как можно сделать. Что очень сильно сокращает сроки на согласование.
Работаем уже второй раз. Адекватный и знающий чего хочет человек. Умеет выслушать и принимать все за и против. С Валерием очень интересно работать. Всем рекомендую!