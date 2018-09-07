Сайт на insales, цена по договор

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Закрыт1 заявка248 просмотров

Есть бриф по информационному контенту (доставка, оплата, контакты и пр) Товары залиты Сделать оформление, добавить тексты на главную с в основные категории (5шт), подключить доставку, оплата обсуждается Пришлите примеры сделанных магазинов

7 лет назад
guest_151595707829
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров