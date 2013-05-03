Необходимо сверстать шаблон из готового дизайна для интернет-магазина на Joomla 2.5 и реализовать несколько простых форм заказа товара.
Создание сайта - Интернет-магазина
Необходимо разработать сайт - Интернет магазинсогласно ТЗ, подробное тех задание в приложение в виде PowerPoint.
Если в приложении не все понятно скину инфу на почту
Заявки фрилансеров
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