Изменение кол-ва товара в корзине

Здравствуйте!

Есть сайт www.comepoint.ru на самописном движке.

Есть корзина, но количество товара в ней изменить нельзя, даже когда хочется)

Хотелось бы получить корзину в которой можно менять количество товара и при этом пересчитывалась общая сумма покупки, скидки, а также стоимость доставки. Пример магазин enter

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