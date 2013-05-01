Добрый день. Есть действующий интернет-магазин на ShopCMS. Требуется доработка. В общих чертах - это прикрутить несколько модулей, сделать новую шапку, создать несколько информационных разделов/категорий (наполнение мое). Предварительное ТЗ во вложении. Жду предложений по стоимости ...
F-buy.ru
Необходимо сделать простенький и быстрый интернет-магазин на основе ХикаШоп по продаже вещей и детских игрушек, движок Джумла 2,5, с форумом Кунена и кнопками в социальные сети. Доменное имя есть, хостинг foxlaboratory.ru
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