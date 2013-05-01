F-buy.ru

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки132 просмотра

Необходимо сделать простенький и быстрый интернет-магазин на основе ХикаШоп по продаже вещей и детских игрушек, движок Джумла 2,5, с форумом Кунена и кнопками в социальные сети. Доменное имя есть, хостинг foxlaboratory.ru

Joomla
12 лет назад
Stind
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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