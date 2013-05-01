Небольшие правки интернет-магазина на Opencart

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Завершен2 заявки159 просмотров

Доработки:

1) При случайном вводе букв в поле "количество товаров" в корзине, корзина вылетает. Нужно что-бы такое не происходило.

2) Сейчас по нажатию на ссылку на сайте затемняется фон и появляется окошко с формой обратной связи. Нужно чтобы в теле сайта загружалось то-же окошко но для поисковых машин оно имело ссылку site.ru/feedback Сейчас оно просто загружается в теле сайта. В общем нужно чуть яву подправить. Если не понятно могу подробнее объяснить.

3) Нужно немного закруглить кнопку и сделать небольшой градиент внутри по средствам css.

5) Сейчас в админке баг - когда переходишь на следующую страницу списка товаров определённой категории то открывается список из всех товаров. Приходится что-бы перейти на следующую страницу товаров добавлять &page=2 и т.д. это нужно исправить.

4) Сделать что-бы иконка корзины на верху сайта не скакала при добавлении товара в корзину.

В дальнейшем будут другие работы по Opencart

Пишите цену и сроки

CSSOpencart
12 лет назад
spaceworker
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lazitskiy
Василий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Очень недоверчивый исполнитель, пришлось пол дня потратить решая вопрос с предоплатой и оплатой по факту сдачи работы. А так, с задачей справился.
Все быстро, качественно. Оплата в срок

Заявки фрилансеров

lazitskiy
Василий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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