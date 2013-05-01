Доработка интернет-магазина на opencart

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки223 просмотра

Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужна доработка интернет магазина. Знание opencart обязательно. Техническое задание прилагается.

Бюджет может быть увеличен. Предоплата возможна при хорошой репутации.

Opencart
12 лет назад
vojack01
Артем 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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