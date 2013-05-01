Проектирование и создание «под ключ» продающего сайта интернет-магазина детского конструктора, адаптированного (подготовленного) под дальнейшее его продвижение в поисковых системах Яндекс и Гугл. Подробнее см. проект ТЗ и макеты страниц (прилагается) В идеале ищу ...
Доработка интернет-магазина на opencart
Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужна доработка интернет магазина. Знание opencart обязательно. Техническое задание прилагается.
Бюджет может быть увеличен. Предоплата возможна при хорошой репутации.
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