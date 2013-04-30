Интернет-магазин сотовых телефонов

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Закрыт26 заявок208 просмотров

Итак, нужен интернет-магазин для продажи сотовых телефонов.

Дизайн предлагаю, но не исключаю возможность рассмотрения вашего шаблона.

В итоге должны быть подключены способы оплаты, такие как: QIWI, WebMoney, почта России, Яндекс Деньги.

После оплаты должен быть сформирован заказ, который подтверждается администратором в случае наличия товара на складе.

В качестве способов оплаты БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА, исполнителей с предоплатой прошу не беспокоить!

12 лет назад
mr_tickle
Евгений 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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