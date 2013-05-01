Требуется заполнить БД virtuemart товарами

Требуется заполнить базу данных joomla 2.5 virtuemart 2.0 товарами любым способом, я имею ввиду возможны варианты:

наполнение массово через CSV файл

вручную через админку

путем написания скрипта

товаров в сумме около 1500 с фотографиями, фотографии хранятся в папках, а товары в прайсе...

начать в субботу 4 мая и закончить в среду 8 мая.

оплата может быть произведена переводом через альфа банк, или yandex.деньгами

пишите свои цены хотя бы примерные, без цены заявка не будет рассматриваться.

жду заявок до 4 мая, в субботу вечером выберу кандидата.