Написать доп. функционал на Simpla

сайт nobel.7web.com.ua (временный сайт магазина) :

1)дописать в карточке товара вкладку видео(чтоб из админки туда видео добавлять)

2)дописать в карточке товара Похожие товары, как на it-max.com.ua чтоб тоже можно было с админки выбирать товары

3)при оформлении заказа сделать вариант как на it-max, оплата через приват банк, и автоматом +3% к цене от стоим. покупки

4)сделать доп. блок в левом сайдбаре случайные товары, перед ТОП Товаров