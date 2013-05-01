Создание интернет-магазина (копия сайта)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт14 заявок288 просмотров

Необходимо создать сайт-магазин. То есть не совсем создать, а фактически скопировать (сверстать).

Движок сайта по согласованию, но остается на выбор исполнителя. Лишь бы было удобно администрировать. Также необходимо прикрутить форму для приема электронных платежей (Liqpay) и регистрацию через социалки (ВК, Мордокнига). Бюджет оговаривается.

12 лет назад
iwonder
Максим 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

web_botan
Эльвин 
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
12 лет назад
$400
15 дней
Эльвин Джавадов (penteil.com) абсолютно безответственно отнесся к проекту. После полной оплаты полтора месяца кормил обещаниями, но так и не доделал работу. Последние 3 недели вообще перестал отвечать на звонки, тем самым подвел большой коллектив. Также теперь придется платить сумму другому исполнителю. По качеству исполнения пригласил супервайзера - он за голову хватается. Лишний символ - верстка плывет. Комментарии в файлах внесены только в начале файлов для отвода глаз. Ни в коем случае не рекомендую данного "специалиста". Он отлично умеет замылить глаза красивой картинкой. Но при малейшей сложности Вы будете поставлены в игнор. Еще раз спасибо тебе, Эльвин Джавадов, что подвел весь коллектив в такое трудное время. Деньги тебе мои счастья не принесут.
Вы пишите про безответственность? В мае 2013 года я взял проект и месяц большую часть своего рабочего времени проводил за этим проектом. Когда было все готово на 90% и пора было переносить сайт на Ваш хостинг вы пропали! Вы могли получить уже полностью готовый сайт в июне 2013 года, но вы заплатили за проект только в конце ФЕВРАЛЯ 2014. Вы просто пропали, раз в несколько месяцев появлялись, писали что деньги отправлены и вновь пропадали. За это время я уже выполнил много проектов и несколько были в разработке на тот момент когда вы соизволили вернуться. Как только Вы вернулись, сразу начали мне каждый день звонить, писать со словами "Когда будет готово все?". У меня несколько проектов на исполнении и я не могу подводить тех людей, перед Вами у меня таких обязанностей нет - ведь не я пропал, а Вы. Да я бы закончил Ваш сайт, когда хоть немного бы разгрузился. По поводу верстки: 1) 1 символ и все плывет?) Ну это уже вопрос в корректной оценке вашего супервайзера 2) Мы делали клон сайта, и сразу же было принято решение взять стили того сайта, моя задача сделать чтобы все так же отображалась и главное, сделать рабочий функционал. Поэтому стили, с того сайта который Вы выбрали и она хорошая! И напоследок, вот отзывы про эту фирму iwonder http://goo.gl/U5q5EJ

Заявки фрилансеров

web_botan
Эльвин 
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
12 лет назад

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