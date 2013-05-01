Создание интернет-магазина (копия сайта)

Необходимо создать сайт-магазин. То есть не совсем создать, а фактически скопировать (сверстать).

Движок сайта по согласованию, но остается на выбор исполнителя. Лишь бы было удобно администрировать. Также необходимо прикрутить форму для приема электронных платежей (Liqpay) и регистрацию через социалки (ВК, Мордокнига). Бюджет оговаривается.