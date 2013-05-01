Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужна доработка интернет магазина. Знание opencart обязательно. Техническое задание прилагается. Бюджет может быть увеличен. Предоплата возможна при хорошой репутации.
Создание интернет-магазина (копия сайта)
Необходимо создать сайт-магазин. То есть не совсем создать, а фактически скопировать (сверстать).
Движок сайта по согласованию, но остается на выбор исполнителя. Лишь бы было удобно администрировать. Также необходимо прикрутить форму для приема электронных платежей (Liqpay) и регистрацию через социалки (ВК, Мордокнига). Бюджет оговаривается.
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