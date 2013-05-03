Дизайн Ваш, Требования: Выгрузка товаров в яндекс маркет, простое заполнение, возможность добавлять дополнительные характеристики товаров, возможность оплаты на сайте по картам и другим системам оплаты, на главной странице должен быть интерактивный банер с "товар дня" ...
Верстка шаблона интернет-магазина joomla
Необходимо сверстать шаблон из готового дизайна для интернет-магазина на Joomla 2.5 и реализовать несколько простых форм заказа товара.
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