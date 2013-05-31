Задача для специалиста CSVI

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен3 заявки117 просмотров

Нужно создать шаблон для импорта с файла xls в базу магазина, используя плагин CSV Improved.

Планируется импорт также изображений.

12 лет назад
fustline
Ян 
32 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

coder-max
Максим 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
5 дней
Максим внимателен и что очень важно - вежлив! Приятно работать с такими людьми. Хороший программист, хороший человек! Работать одно удовольствие. С серьезностью относится к работе. В работе с Максимом чувствуется профессионализм, терпение и уважение к заказчику! Всем рекомендую!!! От души СПАСИБО! Сотрудничаем дальше! :)
Сотрудничество произвело самое лучшее впечатление. Серьезное, деловое отношение к исполнителю. Четкое объяснение сути требований. Да и просто было приятно сотрудничать. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

coder-max
Максим 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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