Задача для специалиста CSVI

Максим внимателен и что очень важно - вежлив! Приятно работать с такими людьми. Хороший программист, хороший человек! Работать одно удовольствие. С серьезностью относится к работе. В работе с Максимом чувствуется профессионализм, терпение и уважение к заказчику! Всем рекомендую!!! От души СПАСИБО! Сотрудничаем дальше! :)