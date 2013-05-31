Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужна доработка интернет магазина. Знание opencart обязательно. Техническое задание прилагается. Бюджет может быть увеличен. Предоплата возможна при хорошой репутации.
Задача для специалиста CSVI
Нужно создать шаблон для импорта с файла xls в базу магазина, используя плагин CSV Improved.
Планируется импорт также изображений.
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