Программист PrestaShop 1.4.10

Требуется программист имеющий опыт работы в Pretashop 1.4.10 на постоянное сотрудничество.

Обязанности

1. Задание будут простые (например, переставить блок с товарами, доработать страницу с брендами, сверстать 1 страницу, оптимизировать код 1-й страницы, добавить телефон снизу итд)

Условия оплаты/работы:

Система работа такая:

Мы заводим файл в Google DOC где фиксируем все задачи которые были выполнены за пол месяца, считаем сумму выполненых работ и выплачиваем

Оплата будет происходить 11 и 26 числа, ежемесячно.

В случае задержек оплаты с моей стороны, что маловероятно, я готов увеличивать оплату на 5% каждый просроченный день.