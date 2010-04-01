Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужна доработка интернет магазина. Знание opencart обязательно. Техническое задание прилагается. Бюджет может быть увеличен. Предоплата возможна при хорошой репутации.
Программист PrestaShop 1.4.10
Требуется программист имеющий опыт работы в Pretashop 1.4.10 на постоянное сотрудничество.
Обязанности
1. Задание будут простые (например, переставить блок с товарами, доработать страницу с брендами, сверстать 1 страницу, оптимизировать код 1-й страницы, добавить телефон снизу итд)
Условия оплаты/работы:
Система работа такая:
Мы заводим файл в Google DOC где фиксируем все задачи которые были выполнены за пол месяца, считаем сумму выполненых работ и выплачиваем
Оплата будет происходить 11 и 26 числа, ежемесячно.
В случае задержек оплаты с моей стороны, что маловероятно, я готов увеличивать оплату на 5% каждый просроченный день.
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