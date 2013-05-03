Перенос с PrestaShop 1.4.8.2 на последнюю версию

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок105 просмотров

Язык магазина - только русский. Валюта - только рубли. Шаблон дефолтовый.

Товаров с параметрами - несколько сотен.

Магазин рабочий, так что только ставить рядом для проверки сначала, потом перенос.

Урлы не должны измениться.

PrestaShop
12 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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