запускается интернет - магазин http://www.avtolook.com.ua/ движок Openart, на главной странице есть меню селект для быстрого подбора по марке и модели, но к сожалению над ним работал неответсвенный програмер, и по непонятным причинам оно слетело. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать интернет-магазин Joomla + Joomshoping (либо Виртуамат) ТЗ прилагается
Проект начинался разными исполнителями и существует тут www.alex.batterix.ru но доведен до конца не был, сейчас его доделывать ввиду запутанности кода смысла нет – но получить представление о том как оно примерно выглядит можно.
ТЗ прилагается. Условия -тока безопасная сделка. С авансами -не писать.
Жду от вас предложений по стоимости и срокам.
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