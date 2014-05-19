Создать интернет-магазин Joomla + Joomshoping (либо Виртуамат) ТЗ прилагается

Проект начинался разными исполнителями и существует тут www.alex.batterix.ru но доведен до конца не был, сейчас его доделывать ввиду запутанности кода смысла нет – но получить представление о том как оно примерно выглядит можно.

ТЗ прилагается. Условия -тока безопасная сделка. С авансами -не писать.

Жду от вас предложений по стоимости и срокам.