Создать магазин на базе Taobao Api

Есть готовый вариант магазина, который работает с Taobao, но он немного сыроват. Необходимо переработать его и внести следующие доработки:

1) Сделать русифицированую версию магазина.

2) Настроить выгрузку товаров

3) Сделать экспорт товаров в exel файл.

4) Добавить метатеги для товаров

5) В форму логина добавить логин из соц.сетей(vk, odnoklassniki, facebook)

После того как все работы будут сделаны, надо залить и протестировать сайт на новый домен.

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