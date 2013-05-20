Создать магазин на базе Taobao Api

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка155 просмотров

Есть готовый вариант магазина, который работает с Taobao, но он немного сыроват. Необходимо переработать его и внести следующие доработки:

1) Сделать русифицированую версию магазина.

2) Настроить выгрузку товаров

3) Сделать экспорт товаров в exel файл.

4) Добавить метатеги для товаров

5) В форму логина добавить логин из соц.сетей(vk, odnoklassniki, facebook)

После того как все работы будут сделаны, надо залить и протестировать сайт на новый домен.

Все вопросы задавайте.

12 лет назад
glamour3
40 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

slan988
Руслан 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$1000
30 дней
Очень довольна сотрудничеством. Все было сделано даже лучше чем я предполагала. В результате получила работоспособный магазин со всем функционалом. Отдельное спасибо за верстку компонентов. В общем сотрудничеством довольна на все 100%
Алла, спасибо огромное Вам за проект. Очень интересный:) Мне понравилось сотрудничать с этим заказчиком, очень легко происходило общение и разьяснение некоторых моментов. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

slan988
Руслан 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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