настроить отчет и его отправку на емейл: 1) статистику по первичным продажа в разрезе источников траффика:общее к-во посетит, к-во покупок, % конверсии, ср сумма. 2)По повторным продажам, за период: сумма, количество покупателей, ...
Создать магазин на базе Taobao Api
Есть готовый вариант магазина, который работает с Taobao, но он немного сыроват. Необходимо переработать его и внести следующие доработки:
1) Сделать русифицированую версию магазина.
2) Настроить выгрузку товаров
3) Сделать экспорт товаров в exel файл.
4) Добавить метатеги для товаров
5) В форму логина добавить логин из соц.сетей(vk, odnoklassniki, facebook)
После того как все работы будут сделаны, надо залить и протестировать сайт на новый домен.
Все вопросы задавайте.
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