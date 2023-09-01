Написати відгук на англійській мові

$1
КопирайтингЗавершен7 заявок30 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях. 

4 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
17 часов назад
Выбранный исполнитель
liubovvorobiova
25 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
$1
1 день
UAH
Вже не перший раз обираю Любов виконавцем, завдання виконано швидко та якісно
Була рада з вами працювати , рекомендую всім ?
  • Похожие заказы

  • Написать отзывы на Яндекс

    $1

    Задача Написать 2-3 отвыва. Один опубликованный отзыв 50р. ни каких денег, карт и остальной разводняк от вас не нужно) 5-10мин Вашего времени! Текста предоставляем, сочинять не нужно) Отзывов полно, так что пишите, всем работы ...

    Копирайтинг112 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Статья про скандинавский стиль интерьера

    Необходима статья про скандинавский стиль интерьера. Интересная, информативная. Высокое качество выполнения заказа гарантирует дальнейшее сотрудничество по наполнению сайта статьями.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Переработка каталога продукции для компании Tasnim

    Мы ищем опытного и креативного копирайтера, который поможет нам обновить и улучшить текстовое описание продукции нашей компании Tasnim. Наша компания специализируется на предоставлении качественных товаров в сфере пищевых добавок и косметики. Цель проекта: Пересмотреть ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Чат менеджер

    $40000

    Компания "Limerence" набирает сотрудников в должность чат менеджер для онлайн ведения клиентов в чате. НИКАКИХ ЗВОНКОВ!!! Наша компания может гарантировать вам высокую зарплату и своевременные выплаты без ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Прототипировщик

    Ищем прототипировщика для создания прототипа сайта Требования: - Понимание как вытянуть и обыграть смысл текста с наших набросков - Грамотное написание текстов - Понимание приоритета расстановки секций сайта - Понимать как управлять вниманием посетителя сайта

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Тексти до сайту

    $10

    Тексти до сайту - написати унікальні тексти Інформація надається 2 сторінки на сайті Тематика: продаж котеджів

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад