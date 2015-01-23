Текст в раздел сайта

$20
КопирайтингЗавершен1 заявка120 просмотров
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Текст в раздел сайта. ТЗ выслал в личном сообщении персонально для исполнителя

9 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
greatkat
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад
$20
2 дня
Все хорошо, спасибо!
Спасибо за интересное и приятное сотрудничество!
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