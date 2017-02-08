Необходимо создать логотип для обновленного сайта Бриз-ТВ. Скрин новой версии сайта во вложении. Ссылка на старую версию сайта: www.briz-tv.ru. Новый логотип должен содержать цветовые элементы старого логотипа (красный цвет).
Дизайн логотипа, интернет-магазина
Здравствуйте!
Имеется интернет-магазин на Wordpress+WooCommerce на тему продажи косметологический продукции элитных брендов.
Также на сайте присутствует описание услуг, оказываемых в косметологическом кабинете.
Необходимо:
Дизайн:
1. Логотип бизнеса как такового, для использования как на сайте/рассылках/баннерах, так и в полиграфической продукции.
2. Дизайн визитки
3. Редизайн главной и внутренних страниц сайта на шаблоне Boutique от WooCommerce с сохранением стандартной верстки
Основные требования:
- неофициальный стиль
- Использование схематических изображений косметики на фоне (инфографика)
- Пастельные тона
- "плоский" дизайн
- Дизайн визитки должен вмещать слоган, к примеру "Оккупируем полки в вашей ванной" - примерно такой длины.
адрес существующего магазина: http://krasota.dp.ua
Примеры понравившихся цветов и стилей:
https://drive.google.com/open?id=0B83iJQZFltD8TWtNemptRkM5WnQ3X0JDSXlBZzlfN2dudGUw
https://drive.google.com/open?id=0B83iJQZFltD8MFlzUFZoWUtNM2pvWnhkUGp2cklpcXdvMEtr
Выбранный исполнитель
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