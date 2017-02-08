Дизайн логотипа, интернет-магазина

Здравствуйте!

Имеется интернет-магазин на Wordpress+WooCommerce на тему продажи косметологический продукции элитных брендов.

Также на сайте присутствует описание услуг, оказываемых в косметологическом кабинете.

Необходимо:

Дизайн:

1. Логотип бизнеса как такового, для использования как на сайте/рассылках/баннерах, так и в полиграфической продукции.

2. Дизайн визитки

3. Редизайн главной и внутренних страниц сайта на шаблоне Boutique от WooCommerce с сохранением стандартной верстки

Основные требования:

- неофициальный стиль

- Использование схематических изображений косметики на фоне (инфографика)

- Пастельные тона

- "плоский" дизайн

- Дизайн визитки должен вмещать слоган, к примеру "Оккупируем полки в вашей ванной" - примерно такой длины.

адрес существующего магазина: http://krasota.dp.ua

Примеры понравившихся цветов и стилей:

https://drive.google.com/open?id=0B83iJQZFltD8TWtNemptRkM5WnQ3X0JDSXlBZzlfN2dudGUw

https://drive.google.com/open?id=0B83iJQZFltD8MFlzUFZoWUtNM2pvWnhkUGp2cklpcXdvMEtr