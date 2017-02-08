Дизайн логотипа, интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок261 просмотр

Здравствуйте!

Имеется интернет-магазин на Wordpress+WooCommerce на тему продажи косметологический продукции элитных брендов.

Также на сайте присутствует описание услуг, оказываемых в косметологическом кабинете.

Необходимо:

Дизайн:

1. Логотип бизнеса как такового, для использования как на сайте/рассылках/баннерах, так и в полиграфической продукции.

2. Дизайн визитки

3. Редизайн главной и внутренних страниц сайта на шаблоне Boutique от WooCommerce с сохранением стандартной верстки

Основные требования:

- неофициальный стиль

- Использование схематических изображений косметики на фоне (инфографика)

- Пастельные тона

- "плоский" дизайн

- Дизайн визитки должен вмещать слоган, к примеру "Оккупируем полки в вашей ванной" - примерно такой длины.

адрес существующего магазина: http://krasota.dp.ua

Примеры понравившихся цветов и стилей: 

https://drive.google.com/open?id=0B83iJQZFltD8TWtNemptRkM5WnQ3X0JDSXlBZzlfN2dudGUw

https://drive.google.com/open?id=0B83iJQZFltD8MFlzUFZoWUtNM2pvWnhkUGp2cklpcXdvMEtr

WooCommerceWordPress
8 лет назад
gromozeka_dp
Иван Ковтун 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
8 лет назад
$130
7 дней
Приятно, когда человек понимает тебя с полуслова! А в работе над дизайном это немаловажно. Умение конвертировать неуклюжие "хотелки" заказчика в качественный результат доступно далеко не всем. Я очень рад что выбрал Евгения в исполнители! И могу с уверенностью сказать, что любой, кто последует моему примеру, останется доволен выполненной в срок работой, качество которой - отменное!
Отличный заказчик. Понятное ТЗ. Коструктивные правки. Оперативная оплата.

Заявки фрилансеров

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
8 лет назад