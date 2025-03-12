SMAK TRAVEL

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка24 просмотра

Елена, добрый день! Понравился ваш вариант

Есть правка небольшая, Слово SMAK на шрифт Madaline можно будет поменять?

У вас есть номер ватсап, или тг

Создание логотипов
2 месяца назад
guest_1740679703868
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
2 месяца назад
$20
2 дня
Escrow
Разместил заказ на создание логотипа. Елена справилась на ура, и по срокам все четко!
Спасибо за сотрудничество, все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
2 месяца назад