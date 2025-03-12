Требуется разработка современного логотипа для Instagram с оригинальными идеями. Ищется креативный дизайнер, способный создать привлекательный логотип для целевой аудитории. Примеры предыдущих работ обязательны.
SMAK TRAVEL
Елена, добрый день! Понравился ваш вариант
Есть правка небольшая, Слово SMAK на шрифт Madaline можно будет поменять?
У вас есть номер ватсап, или тг
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