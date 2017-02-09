Необходимо создать логотип для обновленного сайта Бриз-ТВ. Скрин новой версии сайта во вложении. Ссылка на старую версию сайта: www.briz-tv.ru. Новый логотип должен содержать цветовые элементы старого логотипа (красный цвет).
Создание логотипа для сайта whitelab.pro (SEO и интернет-маркетинг)
Доброго времени суток!
Задача следующая, делаем редизайн сайта whitelab.pro, нужен классный логотип.
Макет главной страницы готов, прикрепляю его к проекту. Нужно чтоб логотип подходил по стилистике с новому дизайну.
Мне нравятся 2 типа логотипов:
1) Надпись Whitelab.pro и слева значок (само лого).
2) Сама надпись Whitelab.pro с виде логотипа, без отдельных значков по бокам.
Вот логотипы из сети которые мне нравятся:
- https://logobaker.ru/media/uploads/userapi/logos/2646/400_300_1553-billfold.png
- https://st.weblancer.net/download/323488.jpg
Шапка нового дизайна: http://funkyimg.com/i/2nWmF.png
Цветовая гамма, которую использовали: http://funkyimg.com/i/2nWmx.png
Также просьба лого делать в двух вариантах: со значком слева от надписи, и со значком сверху (для другой продукции).
Победитель конкурса
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