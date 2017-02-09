Создание логотипа для сайта whitelab.pro (SEO и интернет-маркетинг)

# 1 — $ 50

Доброго времени суток!

Задача следующая, делаем редизайн сайта whitelab.pro, нужен классный логотип.

Макет главной страницы готов, прикрепляю его к проекту. Нужно чтоб логотип подходил по стилистике с новому дизайну.

Мне нравятся 2 типа логотипов:

1) Надпись Whitelab.pro и слева значок (само лого).

2) Сама надпись Whitelab.pro с виде логотипа, без отдельных значков по бокам.

Вот логотипы из сети которые мне нравятся:

Логотип должен быть в меру серьезным, без изображения животных, людей и т.п. Также воздержитесь пожалуйста от стрелочек и " графиков ", луп мишеней в элементах лого.

Шапка нового дизайна: http://funkyimg.com/i/2nWmF.png

Цветовая гамма, которую использовали: http://funkyimg.com/i/2nWmx.png

Также просьба лого делать в двух вариантах: со значком слева от надписи, и со значком сверху (для другой продукции).