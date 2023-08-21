Створення фірмового стилю та логотипу Wood Wall

Потрібно створити оригінальний логотип та фірмовий стиль для компанії-виробника стінових панелей із дерева. Також набір фірмових іконок для розділів на сайті та Highlights в Instagram. Визначити три основні кольори та декілька шрифтів.

Бажано щоб стиль був не банальним, презентабельним та лаконічним, як наведено в прикладах.