Підняття рейтингу на промі

Маркетинговый анализЗавершен10 заявок25 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написати відгуки та підняти рейтинг до топ продавця

Наразі тільки 1 відгук

Ціни пропонуйте

18 дней назад
andrij17788
Андрій 
22 годаУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
always_better
Андрей 
21 годУкраина
17 дней в сервисе
Был
8 часов назад
17 дней назад
$5
7 дней
UAH
Дуже відповідальний та пунктуальний виконавець,робота виконана на відмінно Звертайтесь,рекомендую!!!
Дякую за співпрацю!Замовник зі своєї сторони зробив усе найкращим чином!