Экспорт проекта из Eclipse в Intellij Idea

Необходимо зайти на мой компьютер через программу team viwer и экспортировать рабочий проект (который без проблем запускается в eclipse ) в Intellije IDEA. Результатом должно стать запуск приложения на подключенном к моему компе телефоне. Для тех кто знаком с вопросом 5 - 10 минут работы. И объяснить как настраивать и соответственно настроить gradle под сборку различных пакетов.