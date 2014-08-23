Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MoNTE48.SuperNova оно подгружает УРЛы браузерной игры. После авторизации в игре (можете использовать логин и пароль testapp) вы увидите портянку левого игрового меню. Надо сделать такую же портянку, но в самом ...
Империя
Здравствуйте, требуется очень грамотный, опытный разработчик под IOS. Приложение уже написано и работает,требуется доработка и исправление ошибок приложения. Проект объемный сложный долгосрочный работа на постоянной основе.
Ссылка на сайт
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.empirech.empire_chat
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