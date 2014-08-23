Простая landing page для мобильных устройств

Нужно сделать простой одностраничный лендинг для мобильных устройств. Должен корректно отображаться в вертикальной и горизонтальной раскладке на всех устройствах без прокрутки. Вес чем меньше, тем лучше, но не более 50-60 кб. На странице должен быть ярко выраженный заголовок, небольшой текст, кнопка CTA. Минимум одна картинка и/или фон. На картинке должно быть видно/присутствовать лицо человека.

Тема: Скачать приложение для прослушивания музыки.

Тексты на испанском (перевод):

¡Escucha tu música favorita y gana un regalo! (Слушай любимую музыку и получи подарок!)

¡Promoción: una de cada diez descargas recibirá un premio! (Акция! Каждый десятый кто скачает приложение получит приз!)

Descarga aquí (Скачай здесь) - это кнопка CTA с ссылкой на - http://promoswap.enterfactory.com/ci/go/026980?testing=1

В файлах картинки, как я себе представляю лэнд должен приблизительно выглядеть. Целевая страница (ссылка с кнопки) и лэнд должны более менее сочетаться.

Большая просьба показать примеры работ.

Конечный результат: файлы HTML и JPEG

ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.

К сожалению, не могу платить больше 10$ за один лэнд.