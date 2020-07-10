https://codecanyon.net/item/vendor-app-for-woocommerce/26849583 Мы купили это приложение, там есть несколько косяков. 1) На странице добавления товара нет выбора категорий, до апдейта приложения они были, но не отображались все категории сайта, отображались лишь какое-то ...
Информационная архитектура мобильного приложения.
Здравствуйте Алексей, пишу целенаправленно вам, т.к. доверяю вам и уверен, что вы отлично справитесь.
Требуется создать информационную архитектуру мобильного приложения, это приложение в котором рекламодатели нанимают блогеров которые походят им по ЦАРИ, а блогеры находят себе рекламодателей которые рекламируют то, что интересно их подписчикам. Если заинтересует, сброшу док файл с деталями. Оплата как вам удобно, предоплата или постоплата.
Спасибо!
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