Информационная архитектура мобильного приложения.

Здравствуйте Алексей, пишу целенаправленно вам, т.к. доверяю вам и уверен, что вы отлично справитесь.

Требуется создать информационную архитектуру мобильного приложения, это приложение в котором рекламодатели нанимают блогеров которые походят им по ЦАРИ, а блогеры находят себе рекламодателей которые рекламируют то, что интересно их подписчикам. Если заинтересует, сброшу док файл с деталями. Оплата как вам удобно, предоплата или постоплата.

Спасибо!