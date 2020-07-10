Информационная архитектура мобильного приложения.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок151 просмотр

Здравствуйте Алексей, пишу целенаправленно вам, т.к. доверяю вам и уверен, что вы отлично справитесь. 

Требуется создать информационную архитектуру мобильного приложения, это приложение в котором рекламодатели нанимают блогеров которые походят им по ЦАРИ, а блогеры находят себе рекламодателей которые рекламируют то, что интересно их подписчикам. Если заинтересует, сброшу док файл с деталями. Оплата как вам удобно, предоплата или постоплата. 

Спасибо!

5 лет назад
pvlrsh
Павел 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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