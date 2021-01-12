Мобильное приложение (react native)

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок126 просмотров
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Добрый день,

Я Вас приглашаю на небольшую работу; задача состоит в том, чтобы сделать мобильное приложение react native для проекта в музее. около 70% проекта уже сделано, и требуется закончить это мобильное приложение в течение 10 дней и Предлагаем 40 000₽. Если у Вас желание пишите пожалуйста в обратном письме и Я Вам отправлю все информации.

 

С уважением, 

Мохамад Эссам 

React
3 года назад
Mohamad_Essam
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад