Персонально для Торчаков Владислав (vlad-torch)

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Приложение для распознавания текста и цифр с фотографий

13 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
13 лет назад
$650
30 дней

Заявки фрилансеров

vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
13 лет назад

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