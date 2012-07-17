Программа измеряющая и показывающая время, скорость и пройденное расстояние. целевая ОС : Windows CE 6.0 язык программирования : С/С++ gui : предпочитетльно Qt, допустимо MFC способ определения координат: NMEA, ...
Персонально для Торчаков Владислав (vlad-torch)
Приложение для распознавания текста и цифр с фотографий
Выбранный исполнитель
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