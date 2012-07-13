Программа измеряющая и показывающая время, скорость и пройденное расстояние. целевая ОС : Windows CE 6.0 язык программирования : С/С++ gui : предпочитетльно Qt, допустимо MFC способ определения координат: NMEA, ...
Разработка несложного приложения под Android
Требуется создание несложного приложения для Android. Основная схема работы: ввод логина - пароля, проверка их через наш шлюз в интернете - вывод данных (текста и цифр) на экран с автообновлением, страница настроек "что выводить", автообновления и возможность включения уведомлений (слежение за изменением информации на странице). Всё передельно просто.
Схему проще всего будет разработать в виде обычного приложения-парсера, которое идёт через интернет на наши странички с php скриптами и парсит то что нужно. Главное условие - в таком парсере должны быть куки файлы.
Визуальное представление приложения - самое что ни есть простое, стилизируем только форму логина и страничку вывода данных на страницу (текст и цифры). Графику предоставим.
Писать только на ICQ 571-02-05.
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