Разработка несложного приложения под Android

Требуется создание несложного приложения для Android. Основная схема работы: ввод логина - пароля, проверка их через наш шлюз в интернете - вывод данных (текста и цифр) на экран с автообновлением, страница настроек "что выводить", автообновления и возможность включения уведомлений (слежение за изменением информации на странице). Всё передельно просто.

Схему проще всего будет разработать в виде обычного приложения-парсера, которое идёт через интернет на наши странички с php скриптами и парсит то что нужно. Главное условие - в таком парсере должны быть куки файлы.

Визуальное представление приложения - самое что ни есть простое, стилизируем только форму логина и страничку вывода данных на страницу (текст и цифры). Графику предоставим.

Писать только на ICQ 571-02-05.