Программа измеряющая и показывающая время, скорость и пройденное расстояние. целевая ОС : Windows CE 6.0 язык программирования : С/С++ gui : предпочитетльно Qt, допустимо MFC способ определения координат: NMEA, ...
"Говорящий спидометр" под Android
Нужно написать приложение "Говорящий спидометр" под Андроид.
1. Интерфейс.
На основном (и единственном) интерфейсе должно быть:
1. Крупно – текущая скорость в км/ч.
2. Кнопка, включающая и выключающая звук. Меняет значение на "говорить" и "молчать" в зависимости от текущего состояния приложения.
Считаем, что экран ориентирован вертикально, автоматическое определение положения телефона не нужно.
2. Звук
Приложение произносит текущее значение скорости, округленное до ближайшего кратного 10 значения, если:
а. текущее значение отличается от того, которое было произнесено в предыдущий раз, более чем на 10.
б. конец предыдущего звукового сообщения закончился больше, чем 3 секунды назад.
в. абсолютное значение скорости больше 25 км/ч.
Приложение произносит текущее значение скорости, округленное до ближайшего кратного 5 значения, если:
а. текущее значение отличается от того, которое было произнесено в предыдущий раз, более чем на 5.
б. конец предыдущего звукового сообщения закончился больше, чем 8 секунд назад.
в. абсолютное значение скорости больше 25 км/ч.
Округление происходит в сторону значения, которое было произнесено в предыдущий раз.
Для создания голосового сообщения используется tts (text to speech).
3. Работа в фоновом режиме
Приложение должно произносить скорость при нахождении в бэкграунде, если текущее состояние приложения – "говорить", и в настройках разрешена работа в бэкграунде.
При нахождении в бэкграунде в строке нотификаций должен быть значок работающего приложения. Должна быть возможность работающее в фоне приложение сделать активным через строку нотификации.
4. Настройки
По аппаратной кнопке "настройки" должно появляться окно, в котором можно выбрать:
а. Чекбокс "работать в бекграунде"
б. Выпадающий спискок "выбор языка", содержит значениt "по умолчанию" (язык сообщений интерфейса из общих настроек) и список доступных языков (из gatAvailableLocales, проверенный с помощью TextToSpeech.isLanguageAvailable).
5. Графические элементы
Создавать иконки или другие графические элементы не требуется. Там, где необходимо, можно использовать изображения из SDK или любых других открытых примеров.
6. Лицензионная чистота
Исключительное право на ПО и документацию, разрабатываемое в рамках этого задания, в том числе на исходный и исполняемый код, принадлежит заказчику. Использование фрагментов кода, распространяемого по лицензии GPL или любой другой "заражающей" лицензии, недопустимо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется 1-2 программиста (лучше если 2 знакомых умеющие работать в команде) для работы в проекте по созданию игрового приложения. Обязателен опыт программирования приложений "сервер-клиент" и работа с API Тех. требование: ...Закрыт13 лет назад
- $250
Требуется создание несложного приложения для Android. Основная схема работы: ввод логина - пароля, проверка их через наш шлюз в интернете - вывод данных (текста и цифр) на экран с автообновлением, страница настроек "что выводить", автообновления ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Всем привет, У нас есть идея iPad приложения для детей (до 10 лет). Протестировав десятки похожих приложений, мы определили сильные и слабые стороны конкурентов и сформировали нашу концепцию. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написание читалки для платформы android. Должна быть база книг (с сортировкой по категориям), которая берется с удаленного сервера. Со временем приложение будет дополняться и развиваться. Сейчас в большей степени интересует ...Закрыт13 лет назад
Суть программы - домашняя бухгалтерия, но не только. Работа с облачными сервисами (iCloud)! Число экранов iPhone до 7, на основе шаблонов которых (однотипные) строятся до 30 экранов. Высокие требования к качеству ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать приложения для айфонов и айпэдов, детальное тз, после просмотра портфолио, спасибо!Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2000
Требуется разработать приложение гороскопов для Android. Для понимания объема работы скриншоты существующего приложения для iOS во вложении. Функциональные макеты требуемого приложения так же во вложении. Требования: ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Только для iPhone Очень просто приложение фотографирует человека. Далее человек отмечает его голову и положение рук, и приложение накладывает поверх несколько деталей и текстуру. Так же изменяет ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
Необхідно написати мобільний додаток, який включатиме наступні сервіси: - телефонний довідник міста з можливістю подзвонити; - розклад руху транспорту; - оплата комунальних послуг; - підприємці: послуги податкової; - електронна ...Закрыт13 лет назад