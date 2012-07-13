Создание игры под Symbian ^3

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Требуется 1-2 программиста (лучше если 2 знакомых умеющие работать в команде) для работы в проекте по созданию игрового приложения. Обязателен опыт программирования приложений "сервер-клиент" и работа с API

Тех. требование:

Symbian^3

Technologies used (Qt, WRT/cWRT)

Qt 4.7

Контакты для связи: почта - [email protected] skype - music_m1

13 лет назад
cio
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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