Приложение для iPhone / iPad

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки169 просмотров

Здравствуйте. Необходимо рахработать приложение под iPhone. Суть - есть серия изображений (животные, мульт герои)

при наведении на персонажа, она выдает информацию о нем, 3 графику небольшую. Подробности в личку.

Приложение на SDK Qualcomm

13 лет назад
alexheadswt
Александр 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

istore
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$6000
70 дней

Заявки фрилансеров

istore
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад