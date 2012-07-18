Игра под Iphone/Ipad

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки152 просмотра

Нужно создать гоночную игру.Или другие интересные варианты.Оплата после проверки.

13 лет назад
armen9696armen
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров