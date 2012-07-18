Мобильная программная платформа J2ME

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки113 просмотров

Мобильное приложение, возможности:

- проходжение учебно-тренировочных тестов;

- возможность просмотра результатов с подробным описанием (если ошибка - то правильное решение);

- подсчет баллов;

13 лет назад
freelanchunt1
Николай 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров