Программа обучения детей правописанию на iPad

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки150 просмотров

Нужна программа для обучения детей правописанию, т.е. как выводить те или иные буквы и цифры, в полу-игровой, анимированной форме.

Графика будет предоставлена, так что вам не нужно будет ее рисовать.

Желательно некоторое знание английского языка.

Подробности сообщу лично.

Задание достаточно срочное.

13 лет назад
StoneMan
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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