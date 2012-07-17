Программа обучения детей правописанию на iPad

Нужна программа для обучения детей правописанию, т.е. как выводить те или иные буквы и цифры, в полу-игровой, анимированной форме.

Графика будет предоставлена, так что вам не нужно будет ее рисовать.

Желательно некоторое знание английского языка.

Подробности сообщу лично.

Задание достаточно срочное.