Создание приложения под Iphone/Ipad

Имеется развлекательный сайт, нужно отображать анекдоты(последние добавленные, случайные, лучшие за неделю (по 10 штук за каждый запрос)). Брать нужно с rss потоков, rss потоки готовы к использованию. Должно быть кэширование, чтобы при открытии приложения сохранялись анекдоты с прошлого запроса. Отображение когда 10 анекдотов загружены компактное, при открытии возможность листать анекдоты. Приложение бесплатное, рекламы нет, приложение для людей. Буду признателен если у вас будет возможность опубликовать его в apple store.