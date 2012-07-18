Публикация готового IOS проекта в Appstore

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Закрыт2 заявки115 просмотров

Нужно зарегистрироваться в Itunes connect, (девелоперский акаунт есть) и залить готовое приложение в Appstore.

iOS
13 лет назад
igor_petroff
Игорь 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Gallipoly
Марк 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Gallipoly
Марк 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад