Программа измеряющая и показывающая время, скорость и пройденное расстояние. целевая ОС : Windows CE 6.0 язык программирования : С/С++ gui : предпочитетльно Qt, допустимо MFC способ определения координат: NMEA, ...
Доставка пиццы, android, ios
Здравствуйте, нужно приложение, суть такова:
приложение забирает с нашего сайта XML с категориями товаров и товарами (ссылка на фото + небольшое описание + цена), выводит категории (а после клика на категории - выводит ее товары) это в ленточном виде на экране девайса. Потребитель может добавлять товары в корзину и отправлять заказ на php-скрипт на нашем сайте.
Интересует стоимость разработки такого под android & ios. Идеальный для меня вариант - покупка готового решения, помощь в его интеграции.
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