Доставка пиццы, android, ios

Здравствуйте, нужно приложение, суть такова:

приложение забирает с нашего сайта XML с категориями товаров и товарами (ссылка на фото + небольшое описание + цена), выводит категории (а после клика на категории - выводит ее товары) это в ленточном виде на экране девайса. Потребитель может добавлять товары в корзину и отправлять заказ на php-скрипт на нашем сайте.

Интересует стоимость разработки такого под android & ios. Идеальный для меня вариант - покупка готового решения, помощь в его интеграции.