Приложение на Objective-C

Нужно сделать простой одностраничный лендинг для мобильных устройств. Должен корректно отображаться в вертикальной и горизонтальной раскладке на всех устройствах без прокрутки. Вес чем меньше, тем лучше, но не более 50-60 кб. На странице должен ...