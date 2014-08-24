Приложение на Objective-C

$175
  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки98 просмотров

Реализовать 7 POST-запросов и показывать их результат в приложении. Особенность в том, что сами запросы необходимо шифровать с помощью ассиметричного алгоритма. Техническое задание предоставлю.

11 лет назад
alexlance
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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