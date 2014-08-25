Приложения ОС Андроид

Необходимо создать приложение для удаленного распространения рекламы по рекламным стендам на базе ОС Андроид., т.е. Приложение , которое берет с сервера инфу и ставит на ОС андроид грубо говоря. Приложение должно все время быть в фоне и запоминать действия загруженного приложения (касания юзеров), а так же монитори онлайн рекламных стендов. Если по факту то будет запускаться на мониторах вот таких http://magmid.ru/XEKA-Open-Frame-116-1366x768-Capacitive-PCB-Android.html?opt=true

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