Сделать мобильную версию сайта, чтобы на iphone (4 и 5) и других устройствах все работало как в дефолтном шаблоне (чтобы весь сайт просто уменьшался-увеличивается и все).

Сейчас в мобильной версии не уменьшается.

В приложенном архиве пример как надо tmtorg.ru, и как есть bank-torg.ru.