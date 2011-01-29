Простой iphone app: меню + карточки блюд

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Написать простой iphone-app, состоящий из двух экранов:

- меню блюд (просто текстовый список)

- слайдер с карточками-перевёртышами, на лицевой стороне которых — название, фото блюда, как-то выделенная фраза на чужом языке с просьбой подать блюдо + её перевод (не выделенный никак) на родной язык, на обратной — общая текстовая информация о блюде. Слайдер с карточками выглядит примерно, как в iphone-приложении с прогнозом погоды, с некоторыми видоизменениями (например, в каждой карточке должен быть значок закрытия в правом верхнем углу, как в табах айфон-сафари)

Информацию набивать не надо, достаточно 2-3 карточки-примера.

Как будем работать: вы делаете сырую болванку, потом мы совместно её стилизуем (надо сделать более-менее приятный дизайн карточек, какие возможности даёт UI, а какие нет — я не знаю, а дизайн, естественно, зависит от UI, какого-то глобального рестайлинга не надо, речь идёт о полях/цвете/типе использованных компонентов).

Вот прототип приложения на сенча-таче: http://dl.dropbox.com/u/6418812/flashcards.app.proto/index.html

14 лет назад
swapper
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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