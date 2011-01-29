Здравствуйте! Есть карта города со справочником фирм города создана для систем семейства windows, необходимо её переделать для сотовых телефонов. Насколько это возможно? желательно оставить возможность поиска по адресу либо по названию объекта. Пишите ...
Простой iphone app: меню + карточки блюд
Написать простой iphone-app, состоящий из двух экранов:
- меню блюд (просто текстовый список)
- слайдер с карточками-перевёртышами, на лицевой стороне которых — название, фото блюда, как-то выделенная фраза на чужом языке с просьбой подать блюдо + её перевод (не выделенный никак) на родной язык, на обратной — общая текстовая информация о блюде. Слайдер с карточками выглядит примерно, как в iphone-приложении с прогнозом погоды, с некоторыми видоизменениями (например, в каждой карточке должен быть значок закрытия в правом верхнем углу, как в табах айфон-сафари)
Информацию набивать не надо, достаточно 2-3 карточки-примера.
Как будем работать: вы делаете сырую болванку, потом мы совместно её стилизуем (надо сделать более-менее приятный дизайн карточек, какие возможности даёт UI, а какие нет — я не знаю, а дизайн, естественно, зависит от UI, какого-то глобального рестайлинга не надо, речь идёт о полях/цвете/типе использованных компонентов).
Вот прототип приложения на сенча-таче: http://dl.dropbox.com/u/6418812/flashcards.app.proto/index.html
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